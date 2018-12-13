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«Шахтер» не удержался в Лиге чемпионов (ВИДЕО)
13.12.2018 08:30
«Шахтер» в матче 6-го тура группового раунда Лиги чемпионов сыграл вничью с «Лионом», сообщает XSPORT.ua.
Открыл счет уже на 22-й минуте Жуниор Мораес. Впрочем, дальше «Лион» буквально насел на ворота Андрея Пятова.
Во втором тайме французам удалось забить. Фекир красивым ударом из-под трех игроков «Шахтера» вогнал мяч в девятку ворот Пятова.
В конце матча «Шахтер» пытался забить второй мяч, однако французы смогли сохранить ничью.
В параллельном матче «Манчестер Сити» одолел дома «Хоффенхайм». Таким образом, «Сити» вместе с «Лионом» сыграют в плей-офф ЛЧ, а «Шахтер» от группы F отправился в 1/16 финала Лиги Европы.
Теги: Лига Чемпионов, Лига Европы, ФК "Шахтёр"
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