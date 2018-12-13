«Шахтер» не удержался в Лиге чемпионов (ВИДЕО)

13.12.2018 08:30

«Шахтер» в матче 6-го тура группового раунда Лиги чемпионов сыграл вничью с «Лионом», сообщает XSPORT.ua.

Открыл счет уже на 22-й минуте Жуниор Мораес. Впрочем, дальше «Лион» буквально насел на ворота Андрея Пятова.

Во втором тайме французам удалось забить. Фекир красивым ударом из-под трех игроков «Шахтера» вогнал мяч в девятку ворот Пятова.

В конце матча «Шахтер» пытался забить второй мяч, однако французы смогли сохранить ничью.

В параллельном матче «Манчестер Сити» одолел дома «Хоффенхайм». Таким образом, «Сити» вместе с «Лионом» сыграют в плей-офф ЛЧ, а «Шахтер» от группы F отправился в 1/16 финала Лиги Европы.