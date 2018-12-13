Последние новости раздела
все новости раздела →
Архив - Спорт

«Шахтер» не удержался в Лиге чемпионов (ВИДЕО)

13.12.2018 08:30
Распечатать новость Уменьшить шрифт Увеличить шрифт
«Шахтер» не удержался в Лиге чемпионов (ВИДЕО)

«Шахтер» в матче 6-го тура группового раунда Лиги чемпионов сыграл вничью с «Лионом», сообщает XSPORT.ua.
Открыл счет уже на 22-й минуте Жуниор Мораес. Впрочем, дальше «Лион» буквально насел на ворота Андрея Пятова.
Во втором тайме французам удалось забить. Фекир красивым ударом из-под трех игроков «Шахтера» вогнал мяч в девятку ворот Пятова.
В конце матча «Шахтер» пытался забить второй мяч, однако французы смогли сохранить ничью.
В параллельном матче «Манчестер Сити» одолел дома «Хоффенхайм». Таким образом, «Сити» вместе с «Лионом» сыграют в плей-офф ЛЧ, а «Шахтер» от группы F отправился в 1/16 финала Лиги Европы.



Теги: Лига Чемпионов, Лига Европы, ФК "Шахтёр"
 
Поделиться в Facebook Поделиться в Twitter Поделиться ВКонтакте Добавить в livejournal Добавить в Blogger Добавить в Закладки Добавить на Я.ру Добавить В Мой Мир
добавить в блог Добавить в блог
отправить другу Отправить другу
Читайте также:
  • Видео Видео
    • Очаровательная Николь Кидман превратилась в другую знаменитую киноблондинку (ВИДЕО) Очаровательная Николь Кидман ...
    • Оскар-2014: лучший фильм года - "12 лет рабства" (ВИДЕО) Оскар-2014: лучший фильм года - ...
    • Сексуальная Навка и её мужчины приготовили новые трюки! Сексуальная Навка и её мужчины ...
    • Топ-50 суперголов лучшего футболиста мира! Топ-50 суперголов лучшего ...
  • Фото Фото

Вверх