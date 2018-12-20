Ломаченко представил собственный бренд спортивных товаров

20.12.2018 09:45

Украинский чемпион мира по версиям WBA и WBO в легком весе Василий Ломаченко запустил собственный бренд профессиональных товаров для спорта и фитнеса, сообщает LB.ua.

"Я долгое время держал этот проект в секрете. Теперь же я хочу рассказать о том, что происходило за последний год. Loma Sports Lab была создана этой весной. Мы целый год работали над тем, чтобы представить несколько товаров для спорта, бокса, фитнеса и чего-то еще, о чем я пока промолчу", - сообщает официальная страница боксера в Инстаграм.

Также отмечено, что линейка LOMA FITNESS выпущена в очень ограниченном количестве и доступна для продажи "только" в 62 странах мира.