В УЕФА выбрали лучший гол группового этапа ЛЧ (ВИДЕО)

21.12.2018 09:15

Полузащитник сборной Хорватии и каталонской "Барселоны" Иван Ракитич был удостоен победы в номинации автора лучшего забитого гола по итогам группового этапа Лиги чемпионов, информирует УНН со ссылкой на сайт УЕФА.

Лучшим голом данной стадии стало взятие ворот Ракитича во встрече с английским "Тоттенхэмом". Тогда хорвату удался удивительный "выстрел" с лету из-за пределов штрафной - мяч от штанги попал в сетку.

Отметим также, что в активе Ракитича 23 встречи в сезоне при 3 голах и 6 ассистах.