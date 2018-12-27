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ФИФА заинтересовалась участием российских клубов в крымском турнире
27.12.2018 09:15
Российский футбольный союз (РФС) получил запрос от Международной федерации футбола (ФИФА) с просьбой предоставить информацию об участии двух клубов из России в турнире, который проходил в оккупированном Крыму в 2017 году, передает Цензор.НЕТ.
Речь идет о "Соколе" из Саратова и "Анжи-2" из Махачкалы, выступающих на третьем по силе турнире в РФ – первенстве Профессиональной футбольной лиги.
Агентство отмечает, что за участие российских клубов в турнире в Крыму могут наказать РФС, поскольку соревнования там должны проходить с разрешения УЕФА.
Теги: Россия, Крым, ФИФА
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