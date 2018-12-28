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Стало известно, где «Шахтер» сыграет с «Айнтрахтом»

28.12.2018 08:35
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Стало известно, где «Шахтер» сыграет с «Айнтрахтом»

Поединок 1/16 финала Лиги Европы UEFA между донецким «Шахтером» и «Айнтрахтом» из Франкфурта пройдет в Харькове, сообщает клубная пресс-служба «горняков», передает XSPORT.ua.
Свободная продажа билетов на игру стартует 14 января. Ценовая политика составляет от 50 до 6000 грн. В период с 8 по 13 января билеты смогут купить только владельцы сезонных абонементов «Шахтера».
Напомним, свой предыдущий домашний еврокубковый матч (6-й тур Лиги чемпионов против «Лиона») «Шахтер» провел в Киеве из-за военного положения в некоторых областях Украины.



Теги: Донбасс, Харьков, Лига Европы, ФК "Шахтёр"
 
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