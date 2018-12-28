Последние новости раздела
- Стало известно, где «Шахтер» сыграет с «Айнтрахтом»08:35
- ФИФА заинтересовалась участием российских клубов в крымском турнире09:15
- В УЕФА выбрали лучший гол группового этапа ЛЧ (ВИДЕО)09:15
- Ломаченко представил собственный бренд спортивных товаров09:45
- Лионеля Месси наградили пятой "Золотой бутсой"09:05
- Стали известны даты проведения игр украинских клубов в Лиге Европы10:10
- Стали известны соперники "Динамо" и "Шахтера" в 1/16 финала Лиги Европы14:40
- Нокаутированный Гвоздиком Стивенсон впервые открыл глаза08:25
- Стали известны все участники 1/16 финала Лиги Европы08:35
- «Шахтер» не удержался в Лиге чемпионов (ВИДЕО)08:30
Стало известно, где «Шахтер» сыграет с «Айнтрахтом»
28.12.2018 08:35
Поединок 1/16 финала Лиги Европы UEFA между донецким «Шахтером» и «Айнтрахтом» из Франкфурта пройдет в Харькове, сообщает клубная пресс-служба «горняков», передает XSPORT.ua.
Свободная продажа билетов на игру стартует 14 января. Ценовая политика составляет от 50 до 6000 грн. В период с 8 по 13 января билеты смогут купить только владельцы сезонных абонементов «Шахтера».
Напомним, свой предыдущий домашний еврокубковый матч (6-й тур Лиги чемпионов против «Лиона») «Шахтер» провел в Киеве из-за военного положения в некоторых областях Украины.
Теги: Донбасс, Харьков, Лига Европы, ФК "Шахтёр"
Читайте также:
- На Луганщине может появиться общежитие для переселенцев09:48
- ОБЪЕДИНЯЯСЬ, МЫ СТАНЕМ СИЛЬНЕЕ???09:00
- Пушилин похвастался, что "помешал" Украине продлить военное положение08:47
- Главарь «ДНР» Пушилин «переселил» свою «администрацию» в другое здание08:14
- Не Мариуполь: Илларионов назвал украинские города-жертвы Путина08:04
- Близкий советник Порошенко разоблачил громкую ложь Кремля о Донбассе 07:35
- Пушилин пообещал пересчитать пенсии с учетом выслуги лет сверх минимального стажа07:20
- Пушилин сделал громкое заявление о "наступлении" на Донбассе23:11
- Оккупированный Донецк за четыре дня до Нового года. ВИДЕО 22:10
- В штабе ООС объяснили ситуацию с «серой зоной» на Донбассе20:51
- На Луганщине может появиться общежитие для переселенцев09:48
- Что нельзя делать в новогоднюю ночь 201909:30
- Какие перемены в любви в 2019 году ждут разные знаки Зодиака09:13
- ОБЪЕДИНЯЯСЬ, МЫ СТАНЕМ СИЛЬНЕЕ???09:00
- Пушилин похвастался, что "помешал" Украине продлить военное положение08:47
- Стало известно, где «Шахтер» сыграет с «Айнтрахтом»08:35
- Ученые выяснили предназначение древних рисунков на полях08:30
- Главарь «ДНР» Пушилин «переселил» свою «администрацию» в другое здание08:14
- Не Мариуполь: Илларионов назвал украинские города-жертвы Путина08:04
- Финансовый гороскоп на январь 2019 года07:48
- Что нельзя делать в новогоднюю ночь 201909:30
- Какие перемены в любви в 2019 году ждут разные знаки Зодиака09:13
- ОБЪЕДИНЯЯСЬ, МЫ СТАНЕМ СИЛЬНЕЕ???09:00
- Финансовый гороскоп на январь 2019 года07:48
- Найдена причина опасных ночных кошмаров07:10
- Что нужно знать о монетизации субсидии: 5 ответов на главные вопросы20:19
- Катастрофа близка! Экология Донбасса рушится, а решения по-прежнему нет08:26
- Переселенцы Донбасса: Путешествие в Украину и обратно08:15
- Врачи рассказали, сколько нужно спать, чтобы избежать болезней сердца21:47
- С Нового года лекарства можно будет возвращать в аптеки21:30
- В Донецке прозвучали мощные взрывы: "Шарахнуло неслабо, один взрыв, еще один"
- "ДНР", РФ вас люто кинула": Проверка из России подписала приговор Харцызску - канатный завод закроют
- Пенсии снова можно восстановить по справке переселенца: проблемы в базе ВПЛ устранены
- Генсек ОБСЕ сделал скандальное заявление про Украину и боевиков ДНР-ЛНР
- Печальное зрелище: На неработающем железнодорожном вокзале в Донецке установили елку
- Пушилин обязал подчиненных «изыскать» свободное жилье для членов НВФ
- У Порошенко заявили о взятии под контроль ВСУ «серой зоны» на Донбассе
- Разгромлена бронетехника, много погибших: разведка сообщила о тяжелейших потерях "ДНР" на Донбассе
- К «наступлению» готовы! Боевики «ДНР» заявили, что их бронетехника в 15 минутах от передовой. ВИДЕО
- Прогноз астролога: Когда закончится война на Донбассе - названа дата