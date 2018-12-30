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ХК "Донбасс" выиграл десятый матч подряд
В чемпионате Украины дончане обыграли "Кременчук"
В рамках 26-го тура Украинской хоккейной лиги донецкий "Донбасс" на своем льду принимал ХК "Кременчук". Это была последняя игра УХЛ в календарном 2018 году.
"Горожане" отдали инициативу хозяевам льда в начале матча, но, несмотря на обилие моментов, переиграть Гордюшина дончанам не удалось. Вместо этого неожиданный бросок Киселева с острого угла в контратаке позволил "Кременчуку" открыть счет в матче и выиграть период.
Во второй 20-минутке "Донбасс" сравнял счет благодаря классной многоходовке Костикова. Разумова и Кирющенкова, в которой первый отдал классный пас, а последний отправил шайбу в незащищенный угол ворот соперника.
Развязка матча, как полагается, наступила в третьем периоде. Карпенко и Пуголовкин поймали "Кременчук" на контратаке, а Коренчук смог реализовать большинство после передачи Мазура.
Итоговая волевая победа 3:1 позволила "Донбассу" продлить свою победную серию до десяти игр подряд, а "Кременчук" после поражения уступил первую строчку в турнирной таблице "Днепру".
"Донбасс" – "Кременчук" – 3:1 (0:1, 1:0, 2:0)
Шайбы: 0:1 – Киселев (Зайцев, Боевых) – 13:31, 1:1 – Кирющенков (Разумов, Костиков) – 34:31, 2:1 – Пуголовкин (Карпенко) – 48:47, 3:1 – Коренчук (Сильницкий, Мазур – бол.) – 51:03.
Источник: https://www.segodnya.ua
Теги: Донбасс, Кременчуг, хоккей
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