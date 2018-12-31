Усик получил "под елку" именной пояс журнала The Ring

31.12.2018 10:25

Украинский боксер Александр Усик (16-0, 12 КО) получил специальный именной чемпионский пояс от авторитетного журнала The Ring. Ранее по версии этого же издания Усик был признан лучшим боксером года. Также Александра признали боксером года Yahoo Sports и ESPN, сообщает Апостроф.

В 2018 году 31-летний украинский боксер стал абсолютным чемпионом мира в первом тяжелом весе. За этот год Александр Усик провел три поединка и одержал победы над представителем Латвии Майрисом Бриедисом, россиянином Муратом Гассиевым и британцем Тони Беллью.

Следует отметить, что на данный момент Усик – единственный боксер, сумевший объединил титулы WBC, WBO, WBA (Super) и IBF.