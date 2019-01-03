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Криштиану Роналду установил новый рекорд Іnstagram

03.01.2019 09:00
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Криштиану Роналду установил новый рекорд Іnstagram

Нападающий итальянского футбольного клуба "Ювентус" Криштиану Роналду собрал рекордное количество подписчиков в своем Instagram. На его страницу подписаны 150 миллионов поклонников, сообщает Телеканал новостей «24».
Среди лидеров по количеству подписчиков есть и Селена Гомес – американская певица. Ее Instagram собрал 144,5 миллиона подписчиков. 141 миллион поклонников на странице у еще одной известной американской певицы и актрисы Арианы Гранде.
Что касается футболистов, то вторую строчку после Роналду занимает Неймар из французского "ПСЖ". На его аккаунт подписано 109 миллионов человек. Третье место достойно занял Лионель Месси, его Instagram собрал 105 миллионов поклонников.



Теги: Криштиану Роналду, рекорд, Instagram
 
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