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Россия попала в новый допинговый скандал

04.01.2019 09:55
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Россия попала в новый допинговый скандал

Представители национальных антидопинговых агентств Австралии, Австрии, Германии, Дании, Ирландии, Канады, Нидерландов, Новой Зеландии, Норвегии, Польши, Сингапура, США, Финляндии, Франции, Швеции и Японии подписали заявление, в котором призвали Всемирное антидопинговое агентство (WADA) немедленно принять решение относительно статуса Российского антидопингового агентства (РУСАДА), сообщает LB.ua.
"Россия не выполнила своих обязательств. Мы призываем WADA проявить жесткость и принять решение незамедлительно с учетом пропуска российской стороной крайнего срока по предоставлению данных Московской лаборатории", - отмечается в заявлении.
Напомним, Россия не выполнила взятого на себя обязательства предоставить данные лаборатории до 31 декабря 2018 года.



Теги: Россия, скандал, допинг
 
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