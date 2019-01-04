- Россия попала в новый допинговый скандал09:55
- Криштиану Роналду установил новый рекорд Іnstagram09:00
- WBA определила лучший бой года (ВИДЕО)11:30
- Усик получил "под елку" именной пояс журнала The Ring10:25
- ХК "Донбасс" выиграл десятый матч подряд08:58
- Усик пообещал заговорить по-украински12:45
- Нокаутированный Гвоздиком Стивенсон начал самостоятельно дышать12:15
- Стало известно, где «Шахтер» сыграет с «Айнтрахтом»08:35
- ФИФА заинтересовалась участием российских клубов в крымском турнире09:15
- В УЕФА выбрали лучший гол группового этапа ЛЧ (ВИДЕО)09:15
Россия попала в новый допинговый скандал
Представители национальных антидопинговых агентств Австралии, Австрии, Германии, Дании, Ирландии, Канады, Нидерландов, Новой Зеландии, Норвегии, Польши, Сингапура, США, Финляндии, Франции, Швеции и Японии подписали заявление, в котором призвали Всемирное антидопинговое агентство (WADA) немедленно принять решение относительно статуса Российского антидопингового агентства (РУСАДА), сообщает LB.ua.
"Россия не выполнила своих обязательств. Мы призываем WADA проявить жесткость и принять решение незамедлительно с учетом пропуска российской стороной крайнего срока по предоставлению данных Московской лаборатории", - отмечается в заявлении.
Напомним, Россия не выполнила взятого на себя обязательства предоставить данные лаборатории до 31 декабря 2018 года.
Теги: Россия, скандал, допинг
- На фестивале мусульманского кино гран-при достался бывшей порноактрисе
- Тур Ани Лорак по России закончился, не успев начаться
- Шнур устроил дебош на концерте
- Адвокат избитой Киркоровым девушки: "С одной стороны, он говорит "извините", а с другой - я не виноват, я болен"
- У Ильи Резника случился сердечный приступ после скандальной передачи
- "Дом-2" лихорадит: Рита Агибалова подала в суд на участника шоу
- Как Украина может выиграть войну с РФ - дан четкий прогноз10:17
- Число ВПО выросло до 1,6 миллиона: Тука рассказал, что заставляет жителей Донбасса уезжать в Украину 08:32
- Боевики "Л/ДНР" показали скандальное видео с "признаниями" пленного бойца ВСУ07:35
- В Донецке боевики «ДНР» проводят обыски на остановках07:13
- Метели и гололед на Донетчине: ГСЧС советует водителям воздержаться от поездок. ВИДЕО22:31
- В Донецке пенсионерки резко изменили отношение к «ДНР», РФ и Путину21:59
- В Донецке боевики срезают замки и вселяются в квартиры: среди мародеров замечен "депутат ДНР"21:30
- Боевики на Донбассе проведут ротацию, - разведка20:31
- Очередная партия уголовников с России19:58
- Главари НВФ опубликовали «видеопризнание» пленного бойца ВСУ. ВИДЕО19:32
- Как Украина может выиграть войну с РФ - дан четкий прогноз10:17
- Солнечное затмение 6 января: как привлечь удачу и богатство10:04
- Россия попала в новый допинговый скандал09:55
- Комедия с Зеленским установила рекорд по кассовым сборам (ВИДЕО)09:45
- В Китае нашли лабораторию инопланетян. ВИДЕО09:28
- Цукерберг создает устройство, способное «читать» мысли человека09:14
- Названы продукты, больше всего способствующие облысению09:02
- Больше, чем при СССР: очередная военная выходка Путина показала, как Россия относится к Крыму08:45
- Число ВПО выросло до 1,6 миллиона: Тука рассказал, что заставляет жителей Донбасса уезжать в Украину 08:32
- Симоненко сможет представлять КПУ на предстоящих выборах08:16
- Названы продукты, больше всего способствующие облысению09:02
- Медики назвали причины утренних мигреней08:00
- Эту рыбу покупать в магазине категорически нельзя22:02
- Вот от какого знака зодиака вы зависимы!20:58
- Как узнать о диабете по состоянию кожи: куда смотреть14:05
- Флот России в Крыму и Азовском море может быть уничтожен в считанные минуты: США готовятся вооружить Украину "Гарпунами". ВИДЕО08:46
- Какие изменения в медицине ожидают украинцев?22:55
- Детокс после праздников: советы от диетологов21:21
- Китайские медики подсказали, как быстро избавиться от похмелья17:04
- Астропрогноз на январь 2019 года14:02
- "Путин оказался в ловушке на Донбассе", - эксперт Пионтковский о главном провале главы Кремля
- В Донецке боевики срезают замки и вселяются в квартиры: среди мародеров замечен "депутат ДНР"
- Между ВСУ и боевиками произошли смертельные бои: есть убитые
- В Донецке рассказали, как сбежавший в РФ Ташкент обокрал "ДНР" и "выдавил" Гиркина и Бородая
- «Рассказал о наступлении». Басурин озвучил «показания» взятого в плен «бойца ВСУ»
- Зарплаты не будет! Главарь «ДНР» Пушилин сделал резкое заявление
- В «ЛНР» вовсю готовятся к большому наступлению
- В Донецке взорвали мост (ФОТО)
- Пушилин приехал на встречу с жителями "ДНР" и откровенно их послал
- Мертвый Захарченко поздравил украинцев с Новым годом