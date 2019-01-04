Россия попала в новый допинговый скандал

04.01.2019 09:55

Представители национальных антидопинговых агентств Австралии, Австрии, Германии, Дании, Ирландии, Канады, Нидерландов, Новой Зеландии, Норвегии, Польши, Сингапура, США, Финляндии, Франции, Швеции и Японии подписали заявление, в котором призвали Всемирное антидопинговое агентство (WADA) немедленно принять решение относительно статуса Российского антидопингового агентства (РУСАДА), сообщает LB.ua.

"Россия не выполнила своих обязательств. Мы призываем WADA проявить жесткость и принять решение незамедлительно с учетом пропуска российской стороной крайнего срока по предоставлению данных Московской лаборатории", - отмечается в заявлении.

Напомним, Россия не выполнила взятого на себя обязательства предоставить данные лаборатории до 31 декабря 2018 года.