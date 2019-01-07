В США наказали за допинг 90-летнего велосипедиста-рекордсмена

07.01.2019 15:25

В США из-за положительного теста на допинг 90-летнего велосипедиста-любителя Карла Гроува лишили мирового рекорда, сообщает Корреспондент.net.

Отмечается, что Гроув поставил рекорд в спринте на чемпионате США среди участников в возрасте 90-94 года. Однако в июле 2018 года в его анализах нашли запрещенный анаболический стероид эпитренболон, и результат велосипедиста отменили.

Спортсмен утверждает, что запрещенный препарат попал в его организм через мясо, которое он употреблял накануне соревнований.

Антидопинговое агентство США не согласилось с аргументами Гроува. В ходе разбирательства также выяснилось, что до этого спортсмен уже принимал допинг - кломифен.