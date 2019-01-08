Началась продажа билетов на матч «Шахтер» - «Айнтрахт»

08.01.2019 15:00

Началась продажа билетов на поединок 1/16 финала Лиги Европы «Шахтер» - «Айнтрахт», который состоится 14 февраля. Об этом сообщает пресс-служба «горняков», передает XSPORT.ua.

Отметим, что 8 января началась продажа лишь для владельцев абонементов, а свободное распространение билетов начнется 14 января.

Цена билетов колеблется от 50 до 350 гривен, а в специальных вип-ложах можно посмотреть футбол по цене от 500 до 6000 гривен.

Напомним, матч «Шахтер» - «Айнтрахт» пройдет в Харькове на стадионе ОСК «Металлист».