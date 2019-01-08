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Усик оригинально поздравил украинцев с Рождеством (ВИДЕО)
08.01.2019 09:45
Чемпион мира в тяжелом весе Александр Усик поздравил соотечественников с наступления Рождества Христова, сообщает Обозреватель.
Наш боксер призвал украинцев к вере в Бога, а также обратился к ним на государственном языке. "Я хочу поздравить всех с Рождеством. Верьте в Бога, друзья. А не в патриархаты, церкви, батюшек… И тогда у вас все будет хорошо. Світ засвітився, Христос народився. Ми його славімо, пісні співаємо. А всіх-всіх-всіх людей зі святом вітаємо. Христос народився! Славімо його! Зі святом, друзі", – сказал Усик во время прямой трансляции в социальной сети Instagram.
Теги: Рождество, поздравление, Александр Усик
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