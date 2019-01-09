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Киевский "Арсенал" уволил второго главного тренера за сезон

09.01.2019 15:38
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Киевский "Арсенал" уволил второго главного тренера за сезон

Президент киевского "Арсенала" Ивица Пирич и Вячеслав Грозный приняли решение завершить совместное сотрудничество, сообщает sportarena.com.
По словам Пирича, "Арсенал" уже занялся поисками нового главного тренера и рассматривает несколько кандидатур на вакантный пост, берутся во внимание и кандидатуры зарубежных специалистов. Однако в приоритете у "Арсенала" выбор в пользу тренера с украинским паспортом.
В октябре Грозный сменил на посту главного тренера "канониров" Фабрицио Раванелли, который был уволен из-за неудовлетворительных результатов команды. Как позже стало известно, соглашение с Грозным действовало до конца июня текущего года.
После 18 туров чемпионата Украины "Арсенал-Киев" занимает последнее место в турнирной таблице украинской Премьер-лиги.



Теги: тренер, увольнение, арсенал
 
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