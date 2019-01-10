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Индийский футболист превзошел Месси
10.01.2019 08:40
Нападающий сборной Индии Сунил Четри в игре Кубка Азии против сборной Таиланда (4:1) оформил дубль. На его счету уже 67 мячей в 105 матчах за сборную, сообщает XSPORT.ua.
По голам за национальную команду он обошел капитана сборной Аргентины Лионеля Месси, у которого 65 мячей. Впереди лишь форвард сборной Португалии Криштиану Роналду с 85-ю мячами.
Теги: футбол, Индия, Лионель Месси, достижение
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