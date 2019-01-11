"Шахтер" пополнился израильским полузащитником

11.01.2019 11:10

"Шахтер" через свой twitter объявил о первом трансфере 2019 года, сообщает UA-Футбол.

Новичком "горняков" стал 19-летний израильский полузащитник "Маккаби" из Петах-Тиквы Манор Соломон. Контракт подписан на пять лет.

Отметим, что в текущем сезоне футболист сыграл за свой клуб 12 матчей, в которых забил 2 гола. Всего в чемпионате Израиля провел 67 матчей и забил 8 мячей. В сентябре 2018-го дебютировал в национальной сборной Израиля.