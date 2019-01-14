Последние новости раздела
все новости раздела →
Архив - Спорт

У "Шахтера" возникли проблемы с израильским легионером

14.01.2019 08:25
Распечатать новость Уменьшить шрифт Увеличить шрифт
У "Шахтера" возникли проблемы с израильским легионером

Манор Соломон, которого "Шахтер" приобрел у "Маккаби" из Петах-Тиквы, еще не отслужил положенный срок в Армии обороны Израиля, сообщает football.ua.
Сейчас ведутся переговоры о том, чтобы 19-летний полузащитник "дослуживал" во время отпусков или вызовов в сборную Израиля. Если же такой вариант не сработает, то "Шахтер" оставит Манора в аренде в "Маккаби" до демобилизации.
Соломон поступил на воинскую службу в декабре 2017 года, срок срочной службы для мужчин в Израиле составляет 32 месяца. "Шахтер" подписал контракт с израильским футболистом сроком на пять лет.



Теги: Израиль, полузащитник, армия, ФК "Шахтёр"
 
Поделиться в Facebook Поделиться в Twitter Поделиться ВКонтакте Добавить в livejournal Добавить в Blogger Добавить в Закладки Добавить на Я.ру Добавить В Мой Мир
добавить в блог Добавить в блог
отправить другу Отправить другу
Читайте также:
  • Фото Фото
  • Видео Видео
    • Очаровательная Николь Кидман превратилась в другую знаменитую киноблондинку (ВИДЕО) Очаровательная Николь Кидман ...
    • Оскар-2014: лучший фильм года - "12 лет рабства" (ВИДЕО) Оскар-2014: лучший фильм года - ...
    • Сексуальная Навка и её мужчины приготовили новые трюки! Сексуальная Навка и её мужчины ...
    • Топ-50 суперголов лучшего футболиста мира! Топ-50 суперголов лучшего ...

Вверх