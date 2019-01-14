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У "Шахтера" возникли проблемы с израильским легионером
14.01.2019 08:25
Манор Соломон, которого "Шахтер" приобрел у "Маккаби" из Петах-Тиквы, еще не отслужил положенный срок в Армии обороны Израиля, сообщает football.ua.
Сейчас ведутся переговоры о том, чтобы 19-летний полузащитник "дослуживал" во время отпусков или вызовов в сборную Израиля. Если же такой вариант не сработает, то "Шахтер" оставит Манора в аренде в "Маккаби" до демобилизации.
Соломон поступил на воинскую службу в декабре 2017 года, срок срочной службы для мужчин в Израиле составляет 32 месяца. "Шахтер" подписал контракт с израильским футболистом сроком на пять лет.
Теги: Израиль, полузащитник, армия, ФК "Шахтёр"
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