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«КАМАЗ-Мастер» потерял второй экипаж на «Дакаре»

15.01.2019 09:10
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«КАМАЗ-Мастер» потерял второй экипаж на «Дакаре»

В этом году у российской команды что-то пошло не так. Экипаж «КАМАЗ-Мастер» под управлением Айрата Мардеева не смог продолжить участие в ралли-рейде «Дакар»-2019 из-за поломки грузовика, сообщает EUROSPORT.
Еще на бивуаке в Сан-Хуан-де-Марконе на внешней стороне блока цилиндров двигателя были обнаружены трещины. Их зачистили и загерметизировали, но после этапа Такна – Ариекипа они увеличились в несколько раз. Кроме того, трещины появились и внутри блока цилиндров.
Так как регламент «Дакара» не разрешает замену моторов в течение гонки, в «КАМАЗ-Мастер» решили не рисковать и не выпускать экипаж Мардеева на оставшиеся спецучастки.
Теперь «КАМАЗ-Мастер» продолжит участие в «Дакаре» двумя грузовиками – это экипажи Эдуарда Николаева (лидер общего зачета) и Дмитрия Сотникова.
Ранее экипаж другого россиянина – Андрея Каргинова – был дисквалифицирован с ралли-рейда из-за наезда на зрителя.



Теги: Дакар, ралли, КамАЗ
 
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