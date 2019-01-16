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Киевское "Динамо" купило испанского форварда

16.01.2019 15:10
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Киевское "Динамо" купило испанского форварда

Испанский гренадер "Виллема-II" Фран Соль уже почти стал игроком киевского "Динамо". Футболист прошел медосмотр в Киеве и 16-го января столичный клуб должен официально объявить о приобретении первого зимнего новичка, сообщает Телеканал новостей «24».
По информации СМИ, 26-летний испанский нападающий будет зарабатывать в "Динамо" около 1 млн евро в год. Это намного больше, чем в предыдущем клубе. Отмечается, что в Голландии оклад Соля был всего 10 тысяч евро в месяц.
Фран Соль по данным Transfermarkt стоит 6 млн евро. Его контракт с нынешним клубом действует до 30 июня 2019 года. В текущем сезоне испанский нападающий сыграл 20 матчей за "Виллем II" во всех турнирах. В его активе 17 голов.



Теги: Испания, форвард, ФК "Динамо" Киев
 
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