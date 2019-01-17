Юная украинская теннисистка феерично вышла в третий круг Australian Open

17.01.2019 14:40

18-летняя украинская теннисистка Даяна Ястремская феерично пробилась в третий круг первого в сезоне турнира серии Большого шлема – Australian Open, сообщает SPORT.UA.

Наша соотечественница добилась этого права благодаря сенсационной победе над 23-м номером посева испанкой Карлой Суарес Наварро – 6:3, 3:6, 6:1.

Ястремской для этой победы понадобилось чуть более полутора часов. За это время украинка сделала четыре подачи навылет и допустила четыре двойных ошибок. Даяна практически без срывов провела весь поединок, а в решающей партии просто снесла соперницу с корта, выиграв пять геймов подряд.

В следующем круге соперницей украинки станет одна из самых титулованных теннисисток планеты американка Серена Уильямс. Отметим, что для Ястремской нынешний розыгрыш Australia Open является дебютным в карьере.