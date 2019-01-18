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Президент ФФУ рассказал о перспективах VAR в Украине
18.01.2019 11:00
В Украине в скором времени начнут внедрять технологию видеопомощи арбитрам. Об этом заявил президент Федерации Футбола Украины Андрей Павелко, сообщает football.ua.
"В Украине скоро будет VAR. Мы на пути введения данной технологии в нашей стране", — сказал он.
"В первую очередь мы общаемся с арбитрами и планируем в ближайшее время провести тесты данной технологии. По окончанию теоретической части мы попробуем провести либо финал Кубка Украины, либо финал Суперкубка с данной технологией. Если все пройдет успешно, возможно в следующем сезоне в украинском чемпионате будет VAR", — подытожил Павелко.
Теги: технология, арбитр, ФФУ, видеокамера
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