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Роналду оштрафовали и "посадили" условно на два года
23.01.2019 11:00
Мадридский суд приговорил Криштиану Роналду к двум годам условно за уклонение от уплаты налогов, сообщает ИА "ЛІГАБізнесІнформ".
Заседание суда длилось всего лишь 45 минут. Нападающий "Ювентуса" признал свою вину и подписал соглашение, согласно которому он обязуется выплатить $21,6 млн штрафа.
В 2017 Роналду предъявили обвинения в уклонении от уплаты налогов во время его выступления за мадридский "Реал" в 2011-2014 годах. Тогда выяснилось, что футболист использовал подставные компании для того, чтобы скрыть $16,7 млн.
Теги: суд, Криштиану Роналду, приговор
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