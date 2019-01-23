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WBC отметил наградами двух украинских боксеров

23.01.2019 12:00
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WBC отметил наградами двух украинских боксеров

Сразу два украинских боксера – Александр Усик и Александр Гвоздик – удостоились престижных наград от Всемирного боксерского совета (WBC), сообщает Телеканал новостей «24».
Звание лучшего боксера 2018 года по версии WBC завоевал абсолютный чемпион мира Александр Усик. Также его нокаут в поединке с Тони Беллью признан лучшим в 2018 году.
Александра Гвоздика, владеющего поясом WBC в полутяжелом весе, организация назвала открытием минувшего года. Именно в 2018 году Гвоздик стал чемпионом в полутяжелом весе, нокаутировав Адониса Стивенсона.



Теги: награда, WBC, Александр Гвоздик, Александр Усик
 
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