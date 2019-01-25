«Динамо» и «Шахтер» провалились в международном клубном рейтинге

25.01.2019 08:45

Киевское «Динамо» заняло 37-е место в обновленном рейтинге Международной федерации футбольной истории и статистики (IFFHS). В прошлом году киевляне занимали 27-ю позицию. Донецкий «Шахтер» также опустился – с 33-й на 65-ю позицию, сообщает Tribuna.com.

Лидером рейтинга впервые в истории стал «Атлетико», сместивший на второе место «Реал». Первые 400 клубов рейтинга можно посмотреть по ссылке.

Рейтинг IFFHS учитывает успешность команд на внутренней и европейской арене.