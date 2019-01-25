Последние новости раздела
все новости раздела →
Архив - Спорт

«Динамо» и «Шахтер» провалились в международном клубном рейтинге

25.01.2019 08:45
Распечатать новость Уменьшить шрифт Увеличить шрифт
«Динамо» и «Шахтер» провалились в международном клубном рейтинге

Киевское «Динамо» заняло 37-е место в обновленном рейтинге Международной федерации футбольной истории и статистики (IFFHS). В прошлом году киевляне занимали 27-ю позицию. Донецкий «Шахтер» также опустился – с 33-й на 65-ю позицию, сообщает Tribuna.com.
Лидером рейтинга впервые в истории стал «Атлетико», сместивший на второе место «Реал». Первые 400 клубов рейтинга можно посмотреть по ссылке.
Рейтинг IFFHS учитывает успешность команд на внутренней и европейской арене.



Теги: рейтинг, ФК "Шахтёр", ФК "Динамо" Киев
 
Поделиться в Facebook Поделиться в Twitter Поделиться ВКонтакте Добавить в livejournal Добавить в Blogger Добавить в Закладки Добавить на Я.ру Добавить В Мой Мир
добавить в блог Добавить в блог
отправить другу Отправить другу
Читайте также:
все новости Донбасса →
  • Видео Видео
    • Очаровательная Николь Кидман превратилась в другую знаменитую киноблондинку (ВИДЕО) Очаровательная Николь Кидман ...
    • Оскар-2014: лучший фильм года - "12 лет рабства" (ВИДЕО) Оскар-2014: лучший фильм года - ...
    • Сексуальная Навка и её мужчины приготовили новые трюки! Сексуальная Навка и её мужчины ...
    • Топ-50 суперголов лучшего футболиста мира! Топ-50 суперголов лучшего ...
  • Фото Фото

Вверх