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"Одной левой": Бэйдер за 32 секунды разобрался с Емельяненко (ВИДЕО)
27.01.2019 12:40
В Инглвуде в Калифорнии чемпион полутяжелого веса Bellator американец Райан Бэйдер (27-5) завоевал титул в тяжелом весе и стал победителем Гран-при, нокаутировав российского тяжеловеса Федора Емельяненко (38-6) всего за 32 секунды, сообщает XSPORT.ua.
Только бойцы сошлись в клетке, первая атака от американца привела к левому хуку, после которого россиянин оказался в нокауте.
Отметим, что впервые в истории Bellator появился чемпион сразу в двух весовых категориях.
Теги: нокаут, Федор Емельяненко, MMA, проигрыш
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