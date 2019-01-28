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Юная украинка попала в топ-50 рейтинга WTA

28.01.2019 11:25
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Юная украинка попала в топ-50 рейтинга WTA

18-летняя Даяна Ястремская по итогам Открытого чемпионата Австралии заняла 47 строчку в топ-100 рейтинга WTA, сообщает Большой теннис.
В Австралии украинка праздновала свои первые победы на турнирах Большого Шлема и в итоге дошла до третьего раунда. Ястремская дебютирует в топ-50 и присоединяется к списку украинок, которым удавалось попасть в пятьдесят сильнейших в мировом рейтинге: Элине Свитолиной, Алёне Бондаренко, Наталье Медведевой, Лесе Цуренко, Катерине Бондаренко, Юлии Вакуленко, Елене Татарковой и Марии Корытцевой.



Теги: Украина, теннис, рейтинг, WTA
 
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