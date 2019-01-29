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Ярослав Ракицкий стал игроком "Зенита"
29.01.2019 08:50
Питерский "Зенит" объявил о трансфере защитника "Шахтера" и сборной Украины Ярослава Ракицкого. Соглашение рассчитано на 3,5 года, сообщает ТСН.
По данным СМИ сумма трансфера составила примерно 10 миллионов евро. А зарплата футболиста составит 2,5 миллиона евро в год.
В сезоне-2018/19 Ракицкий провел за "Шахтер" 11 официальных матчей во всех турнирах. Всю карьеру Ярослав провел в клубе из Донецка - он выступал в нем с 2009 года.
Теги: Донбасс, контракт, Ярослав Ракицкий, ФК "Зенит"
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