Ярослав Ракицкий стал игроком "Зенита"

29.01.2019 08:50

Питерский "Зенит" объявил о трансфере защитника "Шахтера" и сборной Украины Ярослава Ракицкого. Соглашение рассчитано на 3,5 года, сообщает ТСН.

По данным СМИ сумма трансфера составила примерно 10 миллионов евро. А зарплата футболиста составит 2,5 миллиона евро в год.

В сезоне-2018/19 Ракицкий провел за "Шахтер" 11 официальных матчей во всех турнирах. Всю карьеру Ярослав провел в клубе из Донецка - он выступал в нем с 2009 года.