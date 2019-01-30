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Нурмагомедова и Макгрегора дисквалифицировали за драку после боя

30.01.2019 11:10
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Нурмагомедова и Макгрегора дисквалифицировали за драку после боя

В Лас-Вегасе прошло слушание Атлетической комиссии Невады по делу о потасовке после UFC 229, на котором приняли решение по поводу наказаний для Хабиба Нурмагомедова (27-0), Конора Макгрегора (21-4), Абубакара Нурмагомедова (15-2-1) и Зубайры Тухугова (18-4), сообщает XSPORT.ua.
Нурмагомедова отстранили от боев на 9 месяцев и оштрафовали на 500 тысяч долларов. Макгрегор получил дисквалификацию на 6 месяцев и оштрафован на 50 тысяч долларов. Спарринг-партнера Хабиба Тухугова и двоюродного брата Абубакара отстранили на год и оштрафовали на 25 тысяч долларов.
Отметим, что дисквалификация начала отсчет от 6 октября.



Теги: дисквалификация, MMA, драка
 
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