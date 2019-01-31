Последние новости раздела
- Экс-игрок "Шахтера" раскритиковал украинский чемпионат09:00
- Нурмагомедова и Макгрегора дисквалифицировали за драку после боя11:10
- Ярослав Ракицкий стал игроком "Зенита"08:50
- Юная украинка попала в топ-50 рейтинга WTA11:25
- "Одной левой": Бэйдер за 32 секунды разобрался с Емельяненко (ВИДЕО)12:40
- «Динамо» и «Шахтер» провалились в международном клубном рейтинге08:45
- Стало известно, когда Усик перейдет в супертяжи10:15
- WBC отметил наградами двух украинских боксеров12:00
- Роналду оштрафовали и "посадили" условно на два года11:00
- "Шахтер" подписал 17-летнего форварда "Карпат"08:55
Экс-игрок "Шахтера" раскритиковал украинский чемпионат
31.01.2019 09:00
Защитник питерского "Зенита" Ярослав Ракицкий объяснил, почему перешел в чемпионат России. Экс-"горняк" считает, что чемпионат Украины очень слабый и ему было неинтересно играть в нем последние годы, сообщает sportarena.com.
«Понятно, что российский чемпионат сейчас на голову или даже на две сильнее, чем украинский. Украинский чемпионат — очень слабый и не очень интересный. И так продолжается уже пятый год. Поэтому мне и хотелось перейти в новый турнир и топ-команду, тем более, в "Зенит". Я очень счастлив», - сказал он.
Теги: Донбасс, Чемпионат Украины, критика, Ярослав Ракицкий, ФК "Шахтёр"
Читайте также:
- Важно! Ситуация на КПВВ сегодня, 31 января: все без изменений09:16
- ВСУ «дали прикурить» боевикам под Луганском, уничтожив зенитную установку09:01
- В ОРЛО пенсионерка упала в выгребную яму и просидела там 12 часов 08:44
- В «ЛНР»: В Алчевске угарным газом отравились женщина и ребенок08:36
- В Россию "грузом 200" отправились сразу два ликвидированных наемника "Л/ДНР" из Сысерти и Челябинска08:29
- На Донетчине втрое возросло количество взрывов08:10
- "Мы ширма для Крымнаша, нас РФ помурыжит еще пару лет и сольет", - сепаратисты Донбасса "прозрели"08:05
- «Как в сказке»: дончане опубликовали фото заснеженного парка Щербакова08:00
- "Вечно пьяное недоразумение", - Ходаковский разозлился и опубликовал компромат о спикере боевиков "ДНР" Басурине07:52
- В «ДНР»: В Донецке до сих пор не восстановлено движение трамваев на ряде маршрутов21:30
- Важно! Ситуация на КПВВ сегодня, 31 января: все без изменений09:16
- ВСУ «дали прикурить» боевикам под Луганском, уничтожив зенитную установку09:01
- Экс-игрок "Шахтера" раскритиковал украинский чемпионат09:00
- В ОРЛО пенсионерка упала в выгребную яму и просидела там 12 часов 08:44
- В «ЛНР»: В Алчевске угарным газом отравились женщина и ребенок08:36
- В Россию "грузом 200" отправились сразу два ликвидированных наемника "Л/ДНР" из Сысерти и Челябинска08:29
- Киевстар запустил геймерский тарифный план08:26
- На Донетчине втрое возросло количество взрывов08:10
- "Мы ширма для Крымнаша, нас РФ помурыжит еще пару лет и сольет", - сепаратисты Донбасса "прозрели"08:05
- «Как в сказке»: дончане опубликовали фото заснеженного парка Щербакова08:00
- Самые умные Знаки Зодиака22:35
- Убывающая луна до 4 февраля: что нужно успеть сделать21:10
- Названы проблемы с ушами, которые могут «говорить» о смертельном заболевании20:00
- Какой ты демон по знаку Зодиака: каких монстров скрывает каждый из нас19:00
- Бодрит лучше кофе: Медики рассказали, как ходьба влияет на организм16:30
- Врачи рассказали, кому нельзя есть квашеную капусту14:54
- Эксперты: Украинцев пичкают опасными продуктами-подделками11:20
- В жизни изменится многое, если каждый день читать эту молитву10:00
- Посланы друг другу небесами: астрологи назвали идеальную пару среди знаков Зодиака09:15
- Ученые рассказали о связи между мобильными телефонами и недостатком сна у детей21:58
- Какой ты демон по знаку Зодиака: каких монстров скрывает каждый из нас
- ВСУ подорвали "КамАЗ" с российскими военными на Донбассе: сдетонировал боекомплект - у россиян много убитых
- На оккупированном Донбассе местные жители в упор расстреляли российского военного, открывшего огонь по мирным
- Мощная "ответка" ВСУ. Армия России считает убитых и раненых наемников
- Жительница Донецка: "Нас уже лишили аэропорта, а к лету не будет трамваев и троллейбусов, на Донецк больно смотреть"
- Ситуация на КПВВ «ДНР»: со стороны Курахово — опять бизнес, под Горловкой большая пешая очередь
- «Идет скрытый передел»: Ходаковский объяснил проблемы с мусором в Донецке
- Путин готов отдать 400 км границы: «Все ради самого дорогого»
- Медведчук озвучил планы "слить" Донбасс: кум Путина хочет полностью изменить Конституцию
- Процесс интеграции Донбасса с Россией перешел в активную фазу, — главарь «ДНР»