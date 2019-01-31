Экс-игрок "Шахтера" раскритиковал украинский чемпионат

31.01.2019 09:00

Защитник питерского "Зенита" Ярослав Ракицкий объяснил, почему перешел в чемпионат России. Экс-"горняк" считает, что чемпионат Украины очень слабый и ему было неинтересно играть в нем последние годы, сообщает sportarena.com.

«Понятно, что российский чемпионат сейчас на голову или даже на две сильнее, чем украинский. Украинский чемпионат — очень слабый и не очень интересный. И так продолжается уже пятый год. Поэтому мне и хотелось перейти в новый турнир и топ-команду, тем более, в "Зенит". Я очень счастлив», - сказал он.