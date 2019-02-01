Манор Соломон забил дебютный гол за "Шахтер" (ВИДЕО)

01.02.2019 08:35

«Шахтер» провел очередной контрольный на сборах в Турции. Команда Паулу Фонсеки разгромила польский «Лех» со счетом 3:0, сообщает XSPORT.ua.

Открыл счет Жуниор Мораес на 31-й минуте матча, а под конец встречи «горняки» забили еще дважды. Дебютным голом отметился новичок Манор Соломон, а третий мяч оформил с передачи израильтянина Кайоде.

3 февраля «Шахтер» сыграет против сербского «Партизана».