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Манор Соломон забил дебютный гол за "Шахтер" (ВИДЕО)
01.02.2019 08:35
«Шахтер» провел очередной контрольный на сборах в Турции. Команда Паулу Фонсеки разгромила польский «Лех» со счетом 3:0, сообщает XSPORT.ua.
Открыл счет Жуниор Мораес на 31-й минуте матча, а под конец встречи «горняки» забили еще дважды. Дебютным голом отметился новичок Манор Соломон, а третий мяч оформил с передачи израильтянина Кайоде.
3 февраля «Шахтер» сыграет против сербского «Партизана».
Теги: Донбасс, гол, ФК "Шахтёр"
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