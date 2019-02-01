Последние новости раздела
все новости раздела →
Архив - Спорт

Манор Соломон забил дебютный гол за "Шахтер" (ВИДЕО)

01.02.2019 08:35
Распечатать новость Уменьшить шрифт Увеличить шрифт
Манор Соломон забил дебютный гол за "Шахтер" (ВИДЕО)

«Шахтер» провел очередной контрольный на сборах в Турции. Команда Паулу Фонсеки разгромила польский «Лех» со счетом 3:0, сообщает XSPORT.ua.
Открыл счет Жуниор Мораес на 31-й минуте матча, а под конец встречи «горняки» забили еще дважды. Дебютным голом отметился новичок Манор Соломон, а третий мяч оформил с передачи израильтянина Кайоде.
3 февраля «Шахтер» сыграет против сербского «Партизана».



Теги: Донбасс, гол, ФК "Шахтёр"
 
Поделиться в Facebook Поделиться в Twitter Поделиться ВКонтакте Добавить в livejournal Добавить в Blogger Добавить в Закладки Добавить на Я.ру Добавить В Мой Мир
добавить в блог Добавить в блог
отправить другу Отправить другу
Читайте также:
все новости Донбасса →
  • Видео Видео
    • Очаровательная Николь Кидман превратилась в другую знаменитую киноблондинку (ВИДЕО) Очаровательная Николь Кидман ...
    • Оскар-2014: лучший фильм года - "12 лет рабства" (ВИДЕО) Оскар-2014: лучший фильм года - ...
    • Сексуальная Навка и её мужчины приготовили новые трюки! Сексуальная Навка и её мужчины ...
    • Топ-50 суперголов лучшего футболиста мира! Топ-50 суперголов лучшего ...
  • Фото Фото

Вверх