"Нант" потребовал от "Кардиффа" вернуть деньги за трансфер погибшего футболиста

07.02.2019 11:15

"Нант" потребовал от "Кардиффа" 15 миллионов фунтов за трансфер Эмилиано Сала, тело которого до сих пор поднимают с затонувшего в проливе Ла-Манш самолета, сообщает UA-Футбол.

По информации Sky Sports, боссы французского клуба отправили в "Кардифф" письмо с требованием выплатить первый транш в размере 5 млн фунтов, угрожая подать в суд, если не получат деньги в ближайшие 10 дней.

"Кардифф" готов выплатить контрактные обязательства и оплатить переход, однако для начала валлийский клуб собирается прояснить все детали трагедии.