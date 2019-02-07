Украинский фристайлист завоевал "серебро" на чемпионате мира (ВИДЕО)

07.02.2019 14:30

30-летний украинский спортсмен Александр Абраменко стал вице-чемпионом мира по фристайлу, сообщает SPORT.UA.

На соревнованиях, которые проходили в американском Парк-Сити, Абраменко уступил только россиянину Максиму Бурову. В финальной попытке украинце набрал 126,24 балла. Россиянин — 130,09 балла. Третьим стал швейцарец Ной Рот, в активе которого 125,22 балла.

Напомним, что на Олимпиаде-2018 в Пхенчхане Абраменко завоевал золотую медаль.