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Украинский фристайлист завоевал "серебро" на чемпионате мира (ВИДЕО)
07.02.2019 14:30
30-летний украинский спортсмен Александр Абраменко стал вице-чемпионом мира по фристайлу, сообщает SPORT.UA.
На соревнованиях, которые проходили в американском Парк-Сити, Абраменко уступил только россиянину Максиму Бурову. В финальной попытке украинце набрал 126,24 балла. Россиянин — 130,09 балла. Третьим стал швейцарец Ной Рот, в активе которого 125,22 балла.
Напомним, что на Олимпиаде-2018 в Пхенчхане Абраменко завоевал золотую медаль.
Теги: медаль, серебро, Чемпионат мира, фристайл
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