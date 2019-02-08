Резидент Comedy Club вызвал на бой Конора Макгрегора

08.02.2019 10:10

Российский шоумен, актер, певец, резидент шоу Comedy Club Александр Ревва вызвал на поединок ирландского бойца UFC Конора Макгрегора, сообщает нтернет-издания "ВЕСТИ".

Он обратился к ирландцу в своем инстаграме. "Каждый день мы встречаем преграды на пути к большим целям. Мы преодолеваем их и движемся вперед, становясь быстрее и сильнее. Кто-то намеревается бросить все и спасовать перед трудностями? Только не я. Я сильнее их всех. Я самый сексуальный боец UFC, и меня зовут Артур МакРеввор. Я вызываю на поединок главаря новой банды — Конора Макгрегора. Выйдем с тобой на поединок, малыш?", — написал Ревва.