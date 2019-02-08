Последние новости раздела
все новости раздела →
Архив - Спорт

Резидент Comedy Club вызвал на бой Конора Макгрегора

08.02.2019 10:10
Распечатать новость Уменьшить шрифт Увеличить шрифт
Резидент Comedy Club вызвал на бой Конора Макгрегора

Российский шоумен, актер, певец, резидент шоу Comedy Club Александр Ревва вызвал на поединок ирландского бойца UFC Конора Макгрегора, сообщает нтернет-издания "ВЕСТИ".
Он обратился к ирландцу в своем инстаграме. "Каждый день мы встречаем преграды на пути к большим целям. Мы преодолеваем их и движемся вперед, становясь быстрее и сильнее. Кто-то намеревается бросить все и спасовать перед трудностями? Только не я. Я сильнее их всех. Я самый сексуальный боец UFC, и меня зовут Артур МакРеввор. Я вызываю на поединок главаря новой банды — Конора Макгрегора. Выйдем с тобой на поединок, малыш?", — написал Ревва.



Теги: Comedy Club, поединок, Конор Макгрегор
 
Поделиться в Facebook Поделиться в Twitter Поделиться ВКонтакте Добавить в livejournal Добавить в Blogger Добавить в Закладки Добавить на Я.ру Добавить В Мой Мир
добавить в блог Добавить в блог
отправить другу Отправить другу
Читайте также:
  • Видео Видео
    • Очаровательная Николь Кидман превратилась в другую знаменитую киноблондинку (ВИДЕО) Очаровательная Николь Кидман ...
    • Оскар-2014: лучший фильм года - "12 лет рабства" (ВИДЕО) Оскар-2014: лучший фильм года - ...
    • Сексуальная Навка и её мужчины приготовили новые трюки! Сексуальная Навка и её мужчины ...
    • Топ-50 суперголов лучшего футболиста мира! Топ-50 суперголов лучшего ...
  • Фото Фото

Вверх