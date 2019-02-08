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Резидент Comedy Club вызвал на бой Конора Макгрегора
08.02.2019 10:10
Российский шоумен, актер, певец, резидент шоу Comedy Club Александр Ревва вызвал на поединок ирландского бойца UFC Конора Макгрегора, сообщает нтернет-издания "ВЕСТИ".
Он обратился к ирландцу в своем инстаграме. "Каждый день мы встречаем преграды на пути к большим целям. Мы преодолеваем их и движемся вперед, становясь быстрее и сильнее. Кто-то намеревается бросить все и спасовать перед трудностями? Только не я. Я сильнее их всех. Я самый сексуальный боец UFC, и меня зовут Артур МакРеввор. Я вызываю на поединок главаря новой банды — Конора Макгрегора. Выйдем с тобой на поединок, малыш?", — написал Ревва.
Теги: Comedy Club, поединок, Конор Макгрегор
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