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Паулу Фонсека официально представил двух новичков "Шахтера"

13.02.2019 09:30
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Паулу Фонсека официально представил двух новичков "Шахтера"

Во вторник, 12 февраля, главный тренер "горняков" Паулу Фонсека на церемонии в отеле "Опера" вручил Манору Соломону и Валерию Бондаренко игровые футболки "Шахтера", сообщает СТРАНА.ua.
Израильский полузащитник будет выступать в команде под 19-м номером, а наш центральный защитник – под 15-м.
Уже 14 февраля "горняки" проведут первый поединок 1/16 финала Лиги Европы с немецким "Айнтрахтом". Встреча на ОСК "Металлист" в Харькове начнется в 22:00. Билеты можно приобрести онлайн на shakhtar.com и в кассах стадиона.



Теги: Донбасс, пресс-конференция, Лига Европы, ФК "Шахтёр", Паулу Фонсека
 
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