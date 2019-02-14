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Букмекеры дали прогноз на матч Шахтер — Айнтрахт

14.02.2019 15:30
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Букмекеры дали прогноз на матч Шахтер — Айнтрахт

Сегодня Донецкий Шахтер в Харькове проведет первый матч 1/16 финала Лиги Европы против франкфуртского Айнтрахта, сообщает football.ua.
По мнению букмекерской компании Parimatch фаворитом в этом матче является именно украинский клуб — 2,33 на их победу, на ничью дают 3,40, а на Айнтрахт — 3,20.
Bet365 предлагает на этот матч следующие коэффициенты: победа Шахтера — 2,25, ничейный результат — 3,50, победа Айнтрахта -  3.40.
Немного интереснее коэффициент на Шахтер у William Hill (2,30), но он все же меньше, чем у Parimatch. На ничью там можно поставить с коэффициентом 3,30, а на Айнтрахт — 3,10.
Трансляцию матча Шахтер — Айнтрахт на территории Украины проведет телеканал "Футбол 2". Начало прямого эфира в 21:55.



Теги: Донбасс, прогноз, букмекер, Лига Европы, ФК "Шахтёр"
 
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