В Лиге чемпионов впервые отменили гол при помощи VAR (ВИДЕО)

14.02.2019 14:05

В матче плей-офф Лиги Чемпионов судья впервые в истории этого турнира не засчитал гол, воспользовавшись видеоповтором, сообщает сайт ВЕСТИ.

На 38-й минуте встречи защитник "Аякса" Николас Тальяфико воспользовался ошибкой Тибо Куртуа и забил "Реалу" гол. Однако главный рефери матча Дамир Скомина решил перепроверить все с помощью системы видеопомощи арбитрам (Video assistant referee - VAR). В результате он не засчитал гол, заявив, что был офсайд.

"Судья увидел, что партнер Тальяфико Душан Тадич в тот момент пребывал в положении "вне игры" и мешал вратарю, не давая тому сыграть головой в момент удара. Решение вынесено согласно с инструкцией VAR. Взятие ворот было отменено правильно, а за офсайд назначили свободный удар", – подчеркнула УЕФА в официальном заявлении после матча.

Главный тренер "Аякса" Тен Хаг с такой оценкой не согласен. По его мнению, отмененный гол – "это позор". Поединок закончился со счетом 2:1 в пользу мадридского "Реала".