Динамо и Шахтер сыграли вничью в Лиге Европы

15.02.2019 08:55

Динамо сыграло вничью с Олимпиакосом в первом матче 1/16 финала Лиги Европы 2018/19. Подопечные Александра Хацкевича пропустили первыми, однако сумели отыграться благодаря голу Виталия Буяльского. Красивый мяч Диаша снова вывел греков вперед, но под занавес поединка гол Беньямина Вербича подарил киевлянам ничью 2:2, сообщает "Футбол 24".

Александр Хацкевич на послематчевой пресс-конференции заявил, что судьба противостояния решится в Киеве.

Шахтер в Харькове также разошелся миром с Айнтрахтом. Команды обменялись голами в дебюте поединка, а после этого Тарас Степаненко получил красную карточку. Во втором тайме Шахтер и Айнтрахт снова по разу поразили ворота друг друга и расписали итоговую ничью. К слову, в Германии "горнякам" не поможет и Сергей Кривцов, который получил желтую карточку.

Ответные матчи пройдут 21 февраля.