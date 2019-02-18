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«Донбасс» забил 12 шайб аутсайдеру УХЛ

18.02.2019 09:20
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«Донбасс» забил 12 шайб аутсайдеру УХЛ

В рамках 37-го тура Украинской хоккейной лиги Пари-Матч «Донбасс» на выезде разгромил «Ледяных Волков», сообщает XSPORT.ua.
Главной опасностью в матче с последней командой турнирной таблицы, которая уже лишилась шансов на повышение, для действующих чемпионов была недооценка соперника. Однако правильный настрой на игру в Киеве позволил команде Сергея Витера снять вопросы о победителе еще в первом периоде. «Волки» получил в свои ворота 5 безответных шайб.
Не менее результативным выдался и второй период, правда, на этот раз одна из пяти шайб была заброшена в ворота Богдана Дьяченко, который совершил 17 сэйвов из 18.
Еще три шайбы в воротах киевлян побывали в заключительной трети. Самым результативным игроком «Донбасса» стал Виталий Лялька, на счету которого 2+2, также дубли на счету Евгения Никифорова, Ильи Коренчука и Александра Костикова. Отметим, что после неудачного старта встречи в воротах «Ледяных Волков» дебютировал президент клуба Андрей Хапков, который за 22 минуты и 20 секунд пропустил 5 шайб.



Теги: Донбасс, хоккей, аутсайдер
 
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