«Донбасс» забил 12 шайб аутсайдеру УХЛ

18.02.2019 09:20

В рамках 37-го тура Украинской хоккейной лиги Пари-Матч «Донбасс» на выезде разгромил «Ледяных Волков», сообщает XSPORT.ua.

Главной опасностью в матче с последней командой турнирной таблицы, которая уже лишилась шансов на повышение, для действующих чемпионов была недооценка соперника. Однако правильный настрой на игру в Киеве позволил команде Сергея Витера снять вопросы о победителе еще в первом периоде. «Волки» получил в свои ворота 5 безответных шайб.

Не менее результативным выдался и второй период, правда, на этот раз одна из пяти шайб была заброшена в ворота Богдана Дьяченко, который совершил 17 сэйвов из 18.

Еще три шайбы в воротах киевлян побывали в заключительной трети. Самым результативным игроком «Донбасса» стал Виталий Лялька, на счету которого 2+2, также дубли на счету Евгения Никифорова, Ильи Коренчука и Александра Костикова. Отметим, что после неудачного старта встречи в воротах «Ледяных Волков» дебютировал президент клуба Андрей Хапков, который за 22 минуты и 20 секунд пропустил 5 шайб.