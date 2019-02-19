ФФУ запускает кулинарное шоу «Футбольная кухня» (ВИДЕО)

19.02.2019 10:40

Федерация футбола Украины на своем официальном сайте анонсировала выход кулинарного шоу «Футбольная кухня». Выпуски нового видео-проекта будут появляться на Youtube-канале ФФУ, сообщает sportarena.com.

Ведущим и главным действующим лицом проекта стал Любомир Тошич, шеф-повар сборной Украины. Гостями программы станут игроки национальной команды, тренеры и известные футбольные личности. Акцент кулинарного шоу сделан на правильном и здоровом питании.

Первый выпуск программы выйдет 25 февраля.