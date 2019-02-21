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Телеканал Ахметова потерял права на трансляцию матчей АПЛ
С сезона 2019/20 матчи английской Премьер-лиги не будут транслироваться на телеканалах Футбол 1 и Футбол 2. Права на новый трехлетний цикл на территории Украины купила компания Setanta, сообщает sportarena.com.
Пока что телеканал не вещает в Украине, но собирается запуститься к новому сезону. Работать он будет на украинском языке.
Официального подтверждения пока нет. Что будет показывать Setanta еще, кроме АПЛ, пока неизвестно.
На ТК Футбол останутся матчи Лиги чемпионов, Лиги Европы и Серии А. Также почти наверняка каналы продолжат показывать украинскую Премьер-лигу, которая с нового сезона должна будет продаваться единым пулом. Тендер на трансляцию матчей УПЛ состоится в конце апреля.
«Setanta Sports» — ирландский телеканал, является крупнейшим международным спортивным телеканалом и базируется в Дублине.
Теги: футбол, Ринат Ахметов, трансляция, Англия, телеканал
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