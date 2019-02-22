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"Шахтер" вылетел из Лиги Европы, "Динамо" продолжает борьбу
22.02.2019 09:51
В ответном матче 1/16 финала Лиги Европы "Шахтер" уступил "Айнтрахту" со счетом 1:4, сообщает "Футбол 24".
"Горняки" пропустили дважды в середине первого тайма. Во второй половине игры дончане отыграли один гол, но хозяева забили еще 2 мяча и прошли в 1/8 финала. Наставник Шахтера Паулу Фонсека назвал поражение своих подопечных заслуженным.
В Киеве "Динамо" с минимальным счетом победило "Олимпиакос". Единственный забитый мяч в активе Франа Соля – этот гол стал дебютным для испанца за киевскую команду. Эта победа позволила команде Александра Хацкевича выйти в 1/8 финала Лиги Европы.
Таким образом киевляне остались единственным представителем Украины в еврокубках.
Теги: Донбасс, Лига Европы, ФК "Шахтёр", ФК "Динамо" Киев
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