Шевченко принял решение по Ракицкому

25.02.2019 11:15

Главный тренер сборной Украины по футболу Андрей Шевченко заявил, что огласит решение по вызову Ярослава Ракицкого в национальную команду в марте 2019 года, сообщает Обозреватель.

"Все, что касается комментариев по игрокам, я их дам в конце февраля или в начале марта. Сегодня я смотрю, просматриваю. По любому игроку сделаю заявление. Я для себя уже решение принял. Но чтобы не повторяться по 10 раз, я оглашу его в марте", – сказал Шевченко в интервью программы "Профутбол".

Напомним, что после трансфера Ракицкого в российский "Зенит", на сайте Федерации футбола Украины фамилия защитника пропала из состава сборной страны.