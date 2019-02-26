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«Шахтер» начал вторую половину чемпионата Украины с победы
26.02.2019 08:30
Лидер украинской Премьер-лиги донецкий «Шахтер» добыл первую победу в чемпионате после зимней паузы, обыграв в домашнем матче «Александрию» (2:0), сообщает XSPORT.ua.
«Горняки» реабилитировались за вылет из Лиги Европы от «Айнтрахта» в 1/16 финала, обеспечив себе комфортное преимущество в первой половине игры. Забитыми мячами отличились Жуниор Мораес и Марлос, в активе котрого гол и результативная передача. Также дебютировал в УПЛ зимний новичок «Шахтера» Манор Соломон.
На 78-й минуте Марлос упустил отличную возможность оформить дубль, Юрий Панькив сумел отразить одиннадцатиметорвый.
Оранжево-черные продолжают лидировать в чемпионате с отрывом в 7 очков от киевского «Динамо».
Теги: Чемпионат Украины, победа, ФК "Шахтёр"
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