Началась продажа билетов на бой Ломаченко – Кролла

27.02.2019 10:45

Стартовала продажа билетов на титульный боксерский поединок между украинцем Василием Ломаченко и британцем Энтони Кроллой, сообщает XSPORT.ua.

Самый дешевый билет на бой, который состоится 12 апреля в Лос-Анджелесе, стоит 1400 гривен.

Ценовые категории билетов (включительно с налогами):

51,75 доллара (около 1400 гривен)

77,65 доллара (около 2100 гривен)

103,50 доллара (около 2800 гривен)

207 доллара (около 5600 гривен)

310,50 доллара (около 8400 гривен)

Вместительность арены Staples Center в Лос-Анджелесе составляет 21 тысячу зрителей.