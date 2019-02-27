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Началась продажа билетов на бой Ломаченко – Кролла
27.02.2019 10:45
Стартовала продажа билетов на титульный боксерский поединок между украинцем Василием Ломаченко и британцем Энтони Кроллой, сообщает XSPORT.ua.
Самый дешевый билет на бой, который состоится 12 апреля в Лос-Анджелесе, стоит 1400 гривен.
Ценовые категории билетов (включительно с налогами):
51,75 доллара (около 1400 гривен)
77,65 доллара (около 2100 гривен)
103,50 доллара (около 2800 гривен)
207 доллара (около 5600 гривен)
310,50 доллара (около 8400 гривен)
Вместительность арены Staples Center в Лос-Анджелесе составляет 21 тысячу зрителей.
Теги: стоимость, билет, бой, Василий Ломаченко
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