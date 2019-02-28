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На матч "Динамо" – "Челси" уже нет билетов
28.02.2019 10:45
В воскресенье, 24 февраля, стартовала онлайн-продажа билетов на матч 1/8 финала Лиги Европы УЕФА между киевским "Динамо" и лондонским "Челси", сообщает Sport.ua.
В понедельник во второй половине дня билеты появились в кассах. По состоянию на среду, 27 февраля, все билеты, поступившие в свободную продажу, были раскуплены. Остаются не реализованными только забронированные билеты.
Отмечается, что благодаря системе продажи не более трех билетов в одни руки не было зафиксировано фактов массовой скупки билетов для их последующей перепродажи.
Поединок между киевским "Динамо" и лондонским "Челси" на "Олимпийском" состоится в четверг, 14 марта, в 19:55. Первый матч в Лондоне соперники сыграют неделей ранее, 7 марта.
Теги: билеты, ФК "Динамо" Киев, ФК "Челси" (Лондон)
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