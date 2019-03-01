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«Шахтер» усилился 19-летним бразильским нападающим
01.03.2019 09:40
Генеральный директор «Шахтера» Сергей Палкин рассказал о приобретении 19-летнего форварда Тете, сообщив, что переговоры с «Гремио» длились два месяца, информирует XSPORT.ua.
«Мы купили Тете за 15 миллионов евро. Те деньги, которые мы получили от продажи Ракицкого, 10 миллионов, Фреда, мы инвестировали в приобретение молодого, перспективного и талантливого футболиста. Мы верим, что он наше будущее, что он вырастет в большую звезду.
За Тете мы скрупулезно следили последние полгода – и скауты, которые проживают в Бразилии, и наш главный скаут. У нас сложилась достаточно детальная картина по поводу этого футболиста», - отметил он.
Теги: Донбасс, Бразилия, контракт, форвард, ФК "Шахтёр"
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