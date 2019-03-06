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Букмекеры "похоронили" киевское "Динамо"
06.03.2019 11:30
В четверг, 7 марта, киевское "Динамо" будут экзаменовать на лондонской арене "Стэмфорд Бридж" футболисты "Челси". В этом первом матче 1/8 финала Лиги Европы букмекеры тотальным фаворитом считают английский клуб, сообщает Телеграф.
Лидер букмекерского дела - контора William Hill принимает ставки на победу хозяе поля с коэффициентом 1,27, на ничью - 5,25, победа динамовцев оценивается в 12,00.
За всю историю выступлений в еврокубках "Динамо" и "Челси" провели между собой два матча - в группе Лиги чемпионов-2015/2016. В Киеве была зафиксирована ничья - 0:0, а в Лондоне победили хозяева поля - 2:1. Оба клуба получили право играть в 1/8 финала, но дальше не прошли.
Теги: прогноз, букмекер, Лига Европы, ФК "Динамо" Киев, ФК "Челси" (Лондон)
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