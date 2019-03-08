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"Динамо" разгромно проиграло "Челси" в Лондоне (ВИДЕО)

08.03.2019 09:40
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"Динамо" разгромно проиграло "Челси" в Лондоне (ВИДЕО)

Киевское "Динамо" безвольно уступило "Челси" в первом матче 1/8 Лиги Европы, сообщает UA-Футбол.
"Синие" играли против украинской команды не основным составом, но все равно доминировали на поле почти весь матч. Всего в ворота Бойко влетело три гола. За "Челси" отметились Педро, Виллиан и Хадсон-Одои. "Динамо" создало крайне мало моментов и по игре уступило более сильному сопернику. Как сказал после матча Александр Хацкевич, отыграть три мяча будет тяжело.



Теги: Лига Европы, ФК "Динамо" Киев, ФК "Челси" (Лондон)
 
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