Последние новости раздела
- Украинцы в НБА: Лень набрал 15 очков в неудачном матче Атланты12:40
- "Динамо" разгромно проиграло "Челси" в Лондоне (ВИДЕО)09:40
- Промоутеры Поветкина приняли решение по бою с Усиком12:30
- Букмекеры "похоронили" киевское "Динамо"11:30
- У донецкого "Шахтера" появился "клон" в Казахстане10:45
- Шевченко "поставил крест" на Ракицком 09:20
- Бой Усика с Поветкиным оказался под угрозой срыва16:41
- Внесены семь изменений в правила игры в футбол08:50
- «Шахтер» усилился 19-летним бразильским нападающим09:40
- На матч "Динамо" – "Челси" уже нет билетов10:45
Украинцы в НБА: Лень набрал 15 очков в неудачном матче Атланты
10.03.2019 12:40
Украинец провел очередной матч регулярного чемпионата НБА.
В матче регулярного чемпионата НБА Атланта дома проиграла Бруклину (112:114). В поединке принял участие украинец Алексей Лень, которому удалось заработать 15 очков за игру.
За 29 минут и 25 секунд игрового времени центровой успел совершить 4 подбора. Лень попал 7 из 14-ми бросков с игры. Также украинец реализовал 1 из 7 трехочоквых бросков.
Коэффициент полезности украинца на паркете составил -7.
В свою очередь Детройт, команда украинца Святослава Михайлюка, свой ближайший матч проведет 10 марта в 18:00 по киевскому времени.
Источник : https://korrespondent.net
Теги: Донбасс, Атланта, очки, матч
Читайте также:
- Делайте ставки, господа! Пока они не снизились...
- Колесников: Аэропорты Донецка и Львова не интересны мировым компаниям
- Новинка новокраматорцев вызвала восхищение
- В Донбассе сократился улов рыбы
- Евросоюзный кошмар: итальянцев стали кормить за баллы (ВИДЕО)
- Донецкий политолог: "Страну можно спасти, заменив в Кабмине политиков на беспартийных экономистов" (ФОТО)
- На Донбассе за сутки зафиксированы три обстрела11:39
- Не могла найти работу: Невролог из Донецка открыла медцентр на Херсонщине10:00
- Ситуация на КПВВ Украины: самые маленькие очереди на «Гнутово» и «Марьинке»09:43
- «Без света, газа и воды»: волонтер показал, как живут в «серой зоне» на Донбассе09:00
- В Донецке на шахте обвалился мост08:40
- Все больше абитуриентов из оккупированного Донбасса хотят учиться в Украине07:20
- В зоне ООС два обстрела: потерь в рядах ВСУ не допущено23:00
- Вооруженные боевики «ДНР» и «ЛНР» препятствуют проезду наблюдателей СММ ОБСЕ22:32
- Боевики "ЛДНР" сорвали очередное перемирие на Донбассе: обстрелы врага прогремели в районе Попасной22:01
- Боевики «ДНР» минируют дороги и поля в районе Богдановки и Викторовки21:28
- В Украине вырастет стоимость 4G13:00
- Украинцы в НБА: Лень набрал 15 очков в неудачном матче Атланты12:40
- «Это дебилизм»: доктор Комаровский прокомментировал популярный миф12:21
- Созданы бактерии, вырабатывающие пластик из растений12:00
- На Донбассе за сутки зафиксированы три обстрела11:39
- Как правильно попросить прощения в Прощеное воскресенье11:20
- Возвращение Донбасса: В законопроекте «О прощении» есть виды альтернативного наказания11:00
- Политолог ответила, какой президент Украины после 31 марта устроит Путина 10:40
- В центре Киева разгневанная толпа двинулась к Администрации президента10:18
- Не могла найти работу: Невролог из Донецка открыла медцентр на Херсонщине10:00
- «Это дебилизм»: доктор Комаровский прокомментировал популярный миф12:21
- Как правильно попросить прощения в Прощеное воскресенье11:20
- Найдены исторические ценности награбленные Адольфом Гитлером07:40
- Медики назвали тяжелые последствия курения вейпов22:15
- Ученые выявили еще одно вредное свойство домашней пыли18:30
- В Украине вводят новые правила продажи антибиотиков11:45
- Ученые воссоздали шляпу из "Гарри Поттера", читающую мысли10:30
- Самые глупые Знаки Зодиака10:00
- Медики рассказали, какие витамины опасно принимать одновременно09:30
- В Украине медицинские карты станут электронными: Как и когда09:14
- Кремль окончательно "кинул" Донбасс
- Самые глупые Знаки Зодиака
- В Донецке прогремел взрыв: двери и окна многоэтажки вынесло волной, есть жертвы
- Пушилин «раскрыл карты» Ахметова, рассказав о будущем олигарха на Донбассе
- В Донецке авто разнесло остановку: первые фото резонансного ЧП из соцсетей
- "Надо воевать и победить армию России на Донбассе", - Наев о готовности ВСУ идти в наступление
- В Сети высмеяли террористку "ДНР" Маргариту Пономаренко, которая "клянется в верности республике"
- «Нужно сажать в тюрьму»: «Ополченочка» реально может получить пожизненный срок – генерал
- В Донецке на шахте Скочинского обрушился мост: опубликованы фото
- Идет мощный обстрел окраин Горловки: горят дома, много разрушений