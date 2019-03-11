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Украинский биатлонист впервые в истории завоевал "золото" чемпионата мира (ВИДЕО)
11.03.2019 08:35
Украинец Дмитрий Пидручный выиграл первое в истории Украины золото чемпионата мира по биатлону, сообщает ИА "Українські Новини".
В гонке преследования 27-летний украинец стартовал с 4-й позиции, которую он завоевал накануне в спринте. На первой стрельбе он допустил два промаха, но после этого больше не ошибался на рубеже.
На последнюю стрельбу он пришел в группе преследователей за лидером Йоханнесом Бо, который опережал всех на 50 секунд. Норвежец трижды промазал, в то время как Пидручный оказался единственным из лидеров, кто закончил стрельбы чисто.
Так, на последний круг украинец отправился с преимуществом 15 секунд над Бо и сумел удержать первое место.
Теги: золото, биатлон, Чемпионат мира, украинец
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