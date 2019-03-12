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«Шахтер» начал продажу билетов на кубковый матч с «Динамо»
12.03.2019 11:15
Шахтер на своем официальном сайте начал реализацию билетов на четвертьфинальный поединок Кубка Украины с Динамо, сообщает UA-Футбол.
Интересно, что на сайте горняков дата матча назначена на 7 апреля. Тут стоит отметить, что на данный момент базовой датой матчей 1/4 финала Кубка является 3 апреля. При этом не так давно СМИ сообщали о переносе матчей на 7 апреля из-за выборов президента Украины, однако никаких официальных подтверждений переноса матчей Кубка (как и поединков двух туров УПЛ) от Премьер-Лиги еще не поступало.
Теги: Донбасс, билеты, Кубок Украины, ФК "Шахтёр", ФК "Динамо" Киев
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